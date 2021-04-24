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باسيل: سحب التكليف من الرئيس المكلف لا يتم الا باستقالة مجلس النواب والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة وهذه الانتخابات تسبب توتر على الارض حالياً في ظل الوضع القائم

Lebanon 24
24-04-2021 | 11:48
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