باسيل: سحب التكليف من الرئيس المكلف لا يتم الا باستقالة مجلس النواب والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة وهذه الانتخابات تسبب توتر على الارض حالياً في ظل الوضع القائم

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