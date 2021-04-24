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البحرية الإندونيسية تعلن العثور على حطام من الغواصة المفقودة وترصد جسم الغواصة على عمق 850 مترًا

Lebanon 24
24-04-2021 | 12:15
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