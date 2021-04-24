أخبار عاجلة

البابا فرنسيس: كيف نمنع النزاعات؟ لن يتمكن أي شخص أو مجموعة اجتماعية من تحقيق السلام، والخير، والأمن، والسعادة بمفردها. إنَّ الدرس الذي تعلّمناه من الوباء هو الوعي بأننا مجتمع عالمي يُبحر في القارب عينه

Lebanon 24
24-04-2021 | 12:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البابا فرنسيس عبر تويتر: إنَّ كلمات الكتاب المقدس لم تُكتب لكي تبقى مسجونةً على الورق، وإنما لكي يقبلها الشخص الذي يصلي، ويجعلها تُزهر في قلبه
lebanon 24
24/04/2021 17:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي أطلعه على نتائج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وإعلانه أن رحلته المقبلة ستكون إلى لبنان
lebanon 24
24/04/2021 17:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق القداس الالهي الذي يترأسه البابا فرنسيس في اربيل بحضور أكثر من 10 الاف مصل
lebanon 24
24/04/2021 17:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء القداس الإلهي الذي يحتفل به قداسة البابا فرنسيس في أربيل بحضور نحو 10 آلاف مؤمن
lebanon 24
24/04/2021 17:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:11 | 2021-04-24
17:05 | 2021-04-24
16:56 | 2021-04-24
16:28 | 2021-04-24
15:29 | 2021-04-24
15:28 | 2021-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website