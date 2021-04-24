البابا فرنسيس: كيف نمنع النزاعات؟ لن يتمكن أي شخص أو مجموعة اجتماعية من تحقيق السلام، والخير، والأمن، والسعادة بمفردها. إنَّ الدرس الذي تعلّمناه من الوباء هو الوعي بأننا مجتمع عالمي يُبحر في القارب عينه

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