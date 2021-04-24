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الجيش يواصل عبر طوافاته رشّ مبيدات حشرية في منطقة اللبوة في اطار اجراءات مكافحة اسراب الجراد والحدّ من انتشارها

Lebanon 24
24-04-2021 | 13:07
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