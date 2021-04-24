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سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري في تصريح خاص لـmtv: دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها

Lebanon 24
24-04-2021 | 13:27
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