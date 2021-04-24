سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري في تصريح خاص لـmtv: دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها

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