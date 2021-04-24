بعد ورود معلومات عن تحميل شحنة أغنام مدعومة لتصديرها الى الكويت عبر الطيران الايراني تحرك رئيس جمارك بيروت سامر ضيا الذي منع الطائرة من الاقلاع بعد طلب الكشف على الحمولة (الجديد)

Lebanon 24