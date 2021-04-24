الرئيس عون أجرى اتصالين هاتفييّن بكاثوليكوس الأرمن الأورثوذكس آرام الأول، وبطريرك الأرمن الكاثوليك كريكور بدروس العشرين، محيّيا ذكرى شهداء الأبادة

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