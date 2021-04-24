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الرئيس عون: نؤكد على وجوب تحقيق العدالة في هذه القضية المشينة التي تثقل ضمير العالم دون دفعه الى التحرّك لأتخاذ قرار تاريخي يميّز بين الجلّاد والضحية

Lebanon 24
24-04-2021 | 15:28
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