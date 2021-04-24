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وزارة الصحة السعودية: توزيع أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح كورونا في المملكة حتى الآن

Lebanon 24
24-04-2021 | 16:28
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