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الرئيس أردوغان يبعث رسالة إلى بطريرك الأرمن في تركيا ساهاك ماشاليان (وكالة أنباء الأناضول)

Lebanon 24
24-04-2021 | 18:58
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