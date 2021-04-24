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وزير الخارجية الفرنسي: في ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 تقف فرنسا اليوم إلى جانب الشعب الأرمني

Lebanon 24
24-04-2021 | 20:08
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