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رئيس وزراء أرمينيا: اعتراف أميركا بإبادة الأرمن يعكس التزامها بحماية القيم العالمية

Lebanon 24
24-04-2021 | 21:03
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