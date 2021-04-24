أخبار عاجلة

وسائل اعلام إسرائيلية: القبة الحديدية تمكنت من اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة بإتجاه سديروت

Lebanon 24
24-04-2021 | 21:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام اسرائيلية: صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في إشكول
lebanon 24
25/04/2021 08:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ أطلق من غزة باتجاه سديروت
lebanon 24
25/04/2021 08:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية فوق ساحل عسقلان
lebanon 24
25/04/2021 08:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي عترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة وسقوط 2 آخرين في منطقة مفتوحة
lebanon 24
25/04/2021 08:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:25 | 2021-04-25
03:27 | 2021-04-25
03:25 | 2021-04-25
03:08 | 2021-04-25
02:19 | 2021-04-25
02:11 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website