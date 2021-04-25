20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
15 وفاة و28 حالة اختناق في حريق مستشفى ابن الخطيب جنوب بغداد
Lebanon 24
25-04-2021
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
شاهد عيان للعربية: مستشفى ابن الخطيب في بغداد خرجت من الخدمة بشكل كامل بعد الحريق
Lebanon 24
شاهد عيان للعربية: مستشفى ابن الخطيب في بغداد خرجت من الخدمة بشكل كامل بعد الحريق
25/04/2021 08:52:24
25/04/2021 08:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع 27 شخصا وإصابة 46 في حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد
Lebanon 24
مصرع 27 شخصا وإصابة 46 في حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد
25/04/2021 08:52:24
25/04/2021 08:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.. قتلى وجرحى إثر انفجار اسطوانات أوكسيجين
Lebanon 24
حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.. قتلى وجرحى إثر انفجار اسطوانات أوكسيجين
25/04/2021 08:52:24
25/04/2021 08:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في بغداد خلفت قتلى وجرحى.. شاهدوا لحظة انفجار أسطوانات الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب (فيديو)
Lebanon 24
فاجعة في بغداد خلفت قتلى وجرحى.. شاهدوا لحظة انفجار أسطوانات الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب (فيديو)
25/04/2021 08:52:24
25/04/2021 08:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
تجمع حاشد في الطريق الجديدة.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
تجمع حاشد في الطريق الجديدة.. ماذا يحصل؟
20:38 | 2021-04-24
24/04/2021 08:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرًا بمنصّة تداول الدولار في المصارف.. هيركات 75 % على أموالكم
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرًا بمنصّة تداول الدولار في المصارف.. هيركات 75 % على أموالكم
12:00 | 2021-04-24
24/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعمر الـ14... أغوت إثنين ونسيت متى فُضّت بكارتها
Lebanon 24
بعمر الـ14... أغوت إثنين ونسيت متى فُضّت بكارتها
09:30 | 2021-04-24
24/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إكتشاف "سخونة تنبعث من الارض" في إحدى المناطق.. اليكم الحقيقة والمسببات
Lebanon 24
بعد إكتشاف "سخونة تنبعث من الارض" في إحدى المناطق.. اليكم الحقيقة والمسببات
13:06 | 2021-04-24
24/04/2021 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في مطار بيروت.. ماذا حصل قبيل إقلاع طائرة متجهة الى الكويت؟
Lebanon 24
بلبلة في مطار بيروت.. ماذا حصل قبيل إقلاع طائرة متجهة الى الكويت؟
15:18 | 2021-04-24
24/04/2021 03:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:25 | 2021-04-25
الهند تعلن عن تسجيل نحو 350 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في حصيلة غير مسبوقة
03:27 | 2021-04-25
الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا مع وزراء ومسؤولين وقيادات أمنية على خلفية حادث مستشفى في بغداد
03:25 | 2021-04-25
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية هجومية بطائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط
03:08 | 2021-04-25
مصر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى مخصص لمصابي كورونا
02:19 | 2021-04-25
مقتل مدير دائرة القضاء العسكري العميد عبد الله الحاضري خلال مواجهات مع الحوثيين في مأرب شمال شرق اليمن
02:11 | 2021-04-25
شاهد عيان للعربية: مستشفى ابن الخطيب في بغداد خرجت من الخدمة بشكل كامل بعد الحريق
فيديو
كواليس تصوير مشهد ولادة منى زكي الذي أثار ضجة (فيديو)
Lebanon 24
كواليس تصوير مشهد ولادة منى زكي الذي أثار ضجة (فيديو)
21:00 | 2021-04-24
25/04/2021 08:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز ركض يشفط طفلاً ويقتل آخر.. ونداء من السلطات (فيديو)
Lebanon 24
جهاز ركض يشفط طفلاً ويقتل آخر.. ونداء من السلطات (فيديو)
15:00 | 2021-04-24
25/04/2021 08:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كرات نارية غامضة تظهر في سماء هذه المدينة.. شاهدوا الفيديو المذهل
Lebanon 24
كرات نارية غامضة تظهر في سماء هذه المدينة.. شاهدوا الفيديو المذهل
09:00 | 2021-04-24
25/04/2021 08:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact