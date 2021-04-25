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البطريرك الراعي: لبنان بحاجة لينجو من حالة بؤسه وتفكك مؤسساته لحكومة وطنية من اختصاصيين مستقلين عن الاحزاب

Lebanon 24
25-04-2021 | 10:49
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البطريرك الراعي: لينكب السياسيون على إنقاذ البلاد وما لم تتألف حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا هيمنة فيها لأي طرف فعبثاً يتحدث المسؤولون عن أي إنقاذ ومكافحة للفساد وتدقيق جنائي واستراتيجية دفاعية ومصالحة وطنية
lebanon 24
25/04/2021 14:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: اننا وبانتظار عودة مؤسسات الدولة المركزية ندعو اتحاد البلديات والجمعيات والاحزاب إلى توحيد الجهود لتأمين إنعاش اقتصادي لتأمين مقتضيات الحياة يساعد اللبنانيين على عدم سقوط بلدهم
lebanon 24
25/04/2021 14:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي في قداس الشعانين: نرفض هذا الواقع وندين كل مسؤول سياسي أوصل لبنان إلى هذه الحالة المأسوية ولم يكن هذا الصرح مؤيداً يوماً لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ شعبه
lebanon 24
25/04/2021 14:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من بكركي: نحن بحاجة لأشخاص بقامة وطنية كالبطريرك الراعي وتحدث غبطته عن موضوع الحياد وهو يريد ما يجمع وليس ما يفرّق
lebanon 24
25/04/2021 14:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
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