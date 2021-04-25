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البطريرك الراعي: هناك أكثر من مسعى عربي ودولي لدفع المسؤولين إلى الإسراع بتأليف حكومة وآخر رسالة من قداسة البابا الذي ربط زيارته إلى لبنان بوجود حكومة فجريمة أن يفوّت المسؤولون هذه الفرصة

Lebanon 24
25-04-2021 | 10:52
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