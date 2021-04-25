البطريرك الراعي: هناك أكثر من مسعى عربي ودولي لدفع المسؤولين إلى الإسراع بتأليف حكومة وآخر رسالة من قداسة البابا الذي ربط زيارته إلى لبنان بوجود حكومة فجريمة أن يفوّت المسؤولون هذه الفرصة

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