البطريرك الراعي: أصبنا بالذهول ونحن نرى على التلفزيون واقعة قضائية لا تمت بصلة إلى الحضارة نحن نصر على أن يكافح القضاء مكامن الفساد ونصر أن تعود الحقوق إلى أصحابها ولكن ما جرى مخالف للأصول القضائية والقواعد القانونية

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