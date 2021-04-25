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المطران إلياس عودة في عظة أحد الشعانين للطوائف الشرقية: ما أحوجنا إلى الخلاص خاصة في الفترة الصعبة التي يعيشها العالم أجمع عموماً ولبنان خصوصاً

Lebanon 24
25-04-2021 | 10:54
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