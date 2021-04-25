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المطران عودة: الخلاص لا يأتي عن طريق السلاح والقتال الدموي بل عبر التضحية والتهديد بالموت يجب ألا يثني المسؤول بالقيام بما تمليه عليه مسؤوليته
Lebanon 24
25-04-2021
|
10:56
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