المطران إلياس عودة في أحد الشعانين للطوائف الشرقية: معيب ومخز ما نعيشه في لبنان والزعماء والمسؤولون خانوا الشعب وعملوا لمصالحهم ولو على حساب المصلحة العامة

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