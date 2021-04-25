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المطران عودة: جميعهم رفعوا شعارات الإصلاح ولكن هل رأيتم إصلاحاً واحداً؟ يثيرون القضايا تباعاً لإلهائكم وحرف أنظاركم عن الواقع المرير فهل ما زلتم تصدّقونهم؟

Lebanon 24
25-04-2021 | 11:09
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