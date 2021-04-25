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البخاري للـ"ال بي سي": بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة التي مصدرها لبنان أكثر من 600 مليون حبة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية

Lebanon 24
25-04-2021 | 12:02
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