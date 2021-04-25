أخبار عاجلة

الرئيس العراقي يحمل الفساد وسوء الإدارة مسؤولية حريق مستشفى ابن الخطيب

Lebanon 24
25-04-2021 | 14:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون أبرق الى الرئيس العراقي معزيا بشهداء حريق مستشفى بغداد ووضع قدرات لبنان الطبية لمعالجة الجرحى
lebanon 24
25/04/2021 20:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الدفاع المدني العراقي للجزيرة: التحقيقات في حريق مستشفى ابن الخطيب مستمرة
lebanon 24
25/04/2021 20:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يعلن الحداد 3 أيام بعد فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد
lebanon 24
25/04/2021 20:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الكاظمي: من واجب الحكومة العراقية محاسبة المقصرين في حريق المستشفى أيا كانت عناوينهم
lebanon 24
25/04/2021 20:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:04 | 2021-04-25
20:00 | 2021-04-25
19:22 | 2021-04-25
19:15 | 2021-04-25
19:14 | 2021-04-25
18:49 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website