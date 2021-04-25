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ميركل تعلن أن ألمانيا تحضر دعما عاجلا لمساعدة الهند التي تعاني من تصاعد أزمة كورونا

Lebanon 24
25-04-2021 | 14:27
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