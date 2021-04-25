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إطلاق قذيفة صاروخية ثانية من قطاع غزة تجاه موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي المحاذي للقطاع (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-04-2021 | 23:53
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