الراعي: ناقشت مع الرئيس عون أهمية استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤون القضاة وتطرقنا إلى موضوع التهريب الذي شوّه وجه لبنان وطلبت تفعيل أجهزة الرقابة

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