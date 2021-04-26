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الراعي: ناقشت مع الرئيس عون أهمية استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤون القضاة وتطرقنا إلى موضوع التهريب الذي شوّه وجه لبنان وطلبت تفعيل أجهزة الرقابة

Lebanon 24
26-04-2021 | 10:20
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