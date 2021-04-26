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الرئيس عون استقبل وفداً من الحزب السوري القومي الاجتماعي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة

Lebanon 24
26-04-2021 | 11:01
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