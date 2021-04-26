بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وعلى جدول اعمالها استرداد الاموال المحولة للخارج بعد 17 تشرين الاول 2019 وصندوق تعويضات للمزارعين ومشروعان للاستثمار والانماء

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