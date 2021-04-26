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الفرزلي من مجلس النواب للرئيسين عون والحريري: لن نتنازل عن حقّ المكوّن من النواب المستقلين المسيحيين في مجلس النواب ونأمل أن يتم الدفاع عن هذا الحقّ

Lebanon 24
26-04-2021 | 11:56
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