23
o
بيروت
27
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
توقيف شاحنة محملة بمادة الاسمنت على اوتوستراد المنية بحنين
Lebanon 24
26-04-2021
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
قطع اوتوستراد المنية محلة بحنين من قبل بعض العمال احتجاجا على عدم تسليمهم مادة الاسمنت واحتكارها من قبل التجار
Lebanon 24
قطع اوتوستراد المنية محلة بحنين من قبل بعض العمال احتجاجا على عدم تسليمهم مادة الاسمنت واحتكارها من قبل التجار
26/04/2021 13:46:00
26/04/2021 13:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في المنية... محتجون يمنعون الشاحنات المحملة بالاسمنت من المرور (صورة)
Lebanon 24
في المنية... محتجون يمنعون الشاحنات المحملة بالاسمنت من المرور (صورة)
26/04/2021 13:46:00
26/04/2021 13:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف شاحنة محملة بالدجاج في عكار (فيديو)
Lebanon 24
توقيف شاحنة محملة بالدجاج في عكار (فيديو)
26/04/2021 13:46:00
26/04/2021 13:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف شاحنات سورية محملة بمادة المازوت في البداوي.. الخزانات مخفيّة!
Lebanon 24
توقيف شاحنات سورية محملة بمادة المازوت في البداوي.. الخزانات مخفيّة!
26/04/2021 13:46:00
26/04/2021 13:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
مسؤول عسكري اسرائيلي يوجه رسائل إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن نصرالله
Lebanon 24
مسؤول عسكري اسرائيلي يوجه رسائل إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن نصرالله
20:37 | 2021-04-25
25/04/2021 08:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العُماني السابق يتحدث عن لبنان.. ما قصة الـ"100 دولار"؟
Lebanon 24
وزير الخارجية العُماني السابق يتحدث عن لبنان.. ما قصة الـ"100 دولار"؟
18:56 | 2021-04-25
25/04/2021 06:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لافتة لعون... لبنان أولى بالمعروف
Lebanon 24
تغريدة لافتة لعون... لبنان أولى بالمعروف
15:49 | 2021-04-25
25/04/2021 03:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم سعر الدولار في السوق الموازية مساء اليوم
Lebanon 24
إليكم سعر الدولار في السوق الموازية مساء اليوم
21:15 | 2021-04-25
25/04/2021 09:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحية خاصة من الفضاء"... نيزك كبير يسقط في فرنسا! (فيديو)
Lebanon 24
"تحية خاصة من الفضاء"... نيزك كبير يسقط في فرنسا! (فيديو)
15:31 | 2021-04-25
25/04/2021 03:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:43 | 2021-04-26
بوتين يجري اتصالا بالأسد لبحث التطورات والاستعداد للانتخابات كما بحثا التعاون في مواجهة "كورونا" وتزويد دمشق باللقاح (وكالة تاس)
13:37 | 2021-04-26
مفتشو الاقتصاد بمؤازرة امنية جالوا في محطات الوقود والتعاونيات في صور وسطروا محاضر ضبط للمخالفين
13:34 | 2021-04-26
روسيا تطرد دبلوماسيا إيطاليا رداً على خطوة مماثلة من روما (أ ف ب)
13:18 | 2021-04-26
دياب: نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أنّ التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات
13:17 | 2021-04-26
دياب: نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول ومع ملاحقة المتورطين
13:16 | 2021-04-26
دياب في اجتماع بعبدا: الدولة اللبنانية واللبنانيون لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين ونحن حريصون على أفضل العلاقات
فيديو
حالة غريبة ونادرة.. ولادة عجل برأسين و4 عيون (فيديو)
Lebanon 24
حالة غريبة ونادرة.. ولادة عجل برأسين و4 عيون (فيديو)
12:00 | 2021-04-26
26/04/2021 13:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير كبير سابق يتنبأ بـ"ربيع عربي ثان".. لهذه الأسباب (فيديو)
Lebanon 24
وزير كبير سابق يتنبأ بـ"ربيع عربي ثان".. لهذه الأسباب (فيديو)
09:00 | 2021-04-26
26/04/2021 13:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوزان نجم الدين حزينة على وضع الدراما السورية (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين حزينة على وضع الدراما السورية (فيديو)
23:00 | 2021-04-25
26/04/2021 13:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact