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الرئيس عون في مستهل اجتماع بعبدا: التهريب بكافة أنواعه من مخدرات إلى محروقات إلى غيرها من المواد يضر بلبنان ويكلّفه غالياً وما حدث مؤخراً من عملية تهريب إلى المملكة العريبة السعودية يؤكد ذلك

Lebanon 24
26-04-2021 | 13:09
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