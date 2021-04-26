الرئيس عون في مستهل اجتماع بعبدا: التهريب بكافة أنواعه من مخدرات إلى محروقات إلى غيرها من المواد يضر بلبنان ويكلّفه غالياً وما حدث مؤخراً من عملية تهريب إلى المملكة العريبة السعودية يؤكد ذلك

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