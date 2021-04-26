عون يستوضح المعنيين عن أسباب التأخير في شراء "السكانر" لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك ويدعو إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت

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