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عون يطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها ويؤكد حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها

Lebanon 24
26-04-2021 | 13:14
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