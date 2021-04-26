دياب: نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أنّ التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات

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