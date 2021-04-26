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بوتين يجري اتصالا بالأسد لبحث التطورات والاستعداد للانتخابات كما بحثا التعاون في مواجهة "كورونا" وتزويد دمشق باللقاح (وكالة تاس)

Lebanon 24
26-04-2021 | 13:43
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