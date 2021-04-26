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كنعان: إقرار الاتفاقية المتعلقة بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وهي مهمة في ضوء التعثر ما يعطي نفساً للاقتصاد اللبناني

Lebanon 24
26-04-2021 | 13:51
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