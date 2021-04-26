بيان اجتماع بعبدا: الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة والجهات التي تقف وراء تصديرها للسعودية

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