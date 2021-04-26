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بيان اجتماع بعبدا: إنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين وفقاً للقوانين المرعية الإجراء على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج

Lebanon 24
26-04-2021 | 14:07
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