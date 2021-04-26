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باسيل: هنغاريا كانت دائماً داعمة لقضية الحقوق والحريات ولم تقصر يوماً بالتعبير عن الموضوع والزيارة تصب في هذا الإطار
Lebanon 24
26-04-2021
|
14:19
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