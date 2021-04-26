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باسيل: هنغاريا من أوائل الدول التي تنبهت لموضوع النازحين ويهمنا الحفاظ على السوريين في سوريا كي لا يتغير نسيجها وتتأذى أوروبا ولبنان

Lebanon 24
26-04-2021 | 14:23
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باسيل: استهداف "التيار" مستمر طالما مواقفه الوطنية واضحة والاهم ألا يتأذى لبنان ومقتنعون بضرورة التعاون مع أوروبا و"التيار" يقاتل منذ سنة ونصف لملاحقة موضوع الاموال ويمكن لأوروبا أن تساعدنا في هذا المجال
lebanon 24
26/04/2021 19:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: عبرت عن حرص لتحصين موقعنا في المفاوضات وأقول اللبنانيين: اسرائيل تنتج الغاز من بحرها ولبنان لا ينتج الغاز فماذا يجب أن نفعل لنبدأ الانتاج من دون التنازل عن الحقوق وقد طرحت الموضوع بهذا الاطار
lebanon 24
26/04/2021 19:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بمؤتمر مع وزير خارجية هنغاريا: أوروبا بوابة الغرب بالنسبة إلينا وسياسة الحوافز هي مفيدة للبنان أما سياسة العقوبات فستكون مضرّة جداً
lebanon 24
26/04/2021 19:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هنغاريا كانت دائماً داعمة لقضية الحقوق والحريات ولم تقصر يوماً بالتعبير عن الموضوع والزيارة تصب في هذا الإطار
lebanon 24
26/04/2021 19:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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