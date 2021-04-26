باسيل: الحكومة مطلوبة وضرورية وعاجلة لاجراء الاصلاحات وليس لمنعها والعقوبات مرغوبة اذا قامت على اسس قانونية واصلاحية ثابتة لا على أسس سياسية غير مبررة

Lebanon 24