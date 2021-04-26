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باسيل: الحكومة مطلوبة وضرورية وعاجلة لاجراء الاصلاحات وليس لمنعها والعقوبات مرغوبة اذا قامت على اسس قانونية واصلاحية ثابتة لا على أسس سياسية غير مبررة

Lebanon 24
26-04-2021 | 14:27
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باسيل: شروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا كانت هن3–اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامةاك ارادة سياسية: 1–اقرار قانون الكابيتول كونترول 2–اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة
lebanon 24
26/04/2021 19:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا أحد يمكن أن ينتزع منّا كياننا ووجودنا على أساس سياسي ونطلب مساعدة أوروبا في موضوع ملاحقة الفاسدين والأموال وفرض عقوبات على معطلي الاصلاح يساعد ليس فقط على تشكيل الحكومة بل على الاصلاح
lebanon 24
26/04/2021 19:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لهذا السبب يريدون "النصف زائد واحد" في الحكومة ليمسكوها ويمسكوا بقراراتها إنّهم يخبئون النصف زائد واحد باتّهامنا بالثلث زائد واحد
lebanon 24
26/04/2021 19:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن مع القضية وليس مع القاضي
lebanon 24
26/04/2021 19:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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