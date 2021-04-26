وزير خارجية هنغاريا من مركزية "التيار": نرفض أيّ محاولة ضغط خارجي على لبنان أو الموجهة لحزب أو حركة سياسية أو التي تستهدف طائفة دينية أو حزباً يمثل طائفة دينية معيّنة

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