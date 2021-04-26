وزير خارجية هنغاريا: لن ندعم التصورات التي تضر بأكبر حزب لبناني يمثل المسيحيين عبر فرض عقوبات وسنتحدث دائماً لتكون المقاربة متوازنة ومن الظلم فرض عقوبات فيما لبنان بحاجة للمساعدة في هذه المرحلة

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