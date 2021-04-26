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وزير خارجية هنغاريا: لن ندعم التصورات التي تضر بأكبر حزب لبناني يمثل المسيحيين عبر فرض عقوبات وسنتحدث دائماً لتكون المقاربة متوازنة ومن الظلم فرض عقوبات فيما لبنان بحاجة للمساعدة في هذه المرحلة

Lebanon 24
26-04-2021 | 14:33
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