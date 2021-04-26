باسيل: عبرت عن حرص لتحصين موقعنا في المفاوضات وأقول اللبنانيين: اسرائيل تنتج الغاز من بحرها ولبنان لا ينتج الغاز فماذا يجب أن نفعل لنبدأ الانتاج من دون التنازل عن الحقوق وقد طرحت الموضوع بهذا الاطار

Lebanon 24