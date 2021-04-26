وزير خارجية هنغاريا: قرارات العقوبات في الاتحاد الاوروبي لا تحدث فوائد بل الاضرار للاتحاد الاوروبي وانا انظر اليها دائما نظرة نقد وعندنا شكوك كثيرة في مسألة العقوبات في الاتحاد

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