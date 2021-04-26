باسيل: استهداف "التيار" مستمر طالما مواقفه الوطنية واضحة والاهم ألا يتأذى لبنان ومقتنعون بضرورة التعاون مع أوروبا و"التيار" يقاتل منذ سنة ونصف لملاحقة موضوع الاموال ويمكن لأوروبا أن تساعدنا في هذا المجال

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