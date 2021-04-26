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باسيل: استهداف "التيار" مستمر طالما مواقفه الوطنية واضحة والاهم ألا يتأذى لبنان ومقتنعون بضرورة التعاون مع أوروبا و"التيار" يقاتل منذ سنة ونصف لملاحقة موضوع الاموال ويمكن لأوروبا أن تساعدنا في هذا المجال

Lebanon 24
26-04-2021 | 14:42
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باسيل: يمكن لأوروبا أن تساعدنا باتخاذ اجراءات ضدّ أشخاص أو كيانات أساءت استعمال المال العام في لبنان متسلحة باتفافية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها ويمكن حجز الاموال المهربة وملاحقة القائمين بعمليات فساد وتبييض اموال
lebanon 24
26/04/2021 19:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هنغاريا من أوائل الدول التي تنبهت لموضوع النازحين ويهمنا الحفاظ على السوريين في سوريا كي لا يتغير نسيجها وتتأذى أوروبا ولبنان
lebanon 24
26/04/2021 19:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: التيار لا يريد انغماس لبنان بقضايا لا ارتباط له بها والصمود هو خاصية المرحلة
lebanon 24
26/04/2021 19:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: يؤكّد التيار على تصميمه اعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق حماية لبنان من أي عدوان خارجي عن طريق إستراتيجية دفاعية يتّفق عليها مع كل اللبنانيين
lebanon 24
26/04/2021 19:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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