باسيل: لا أحد يمكن أن ينتزع منّا كياننا ووجودنا على أساس سياسي ونطلب مساعدة أوروبا في موضوع ملاحقة الفاسدين والأموال وفرض عقوبات على معطلي الاصلاح يساعد ليس فقط على تشكيل الحكومة بل على الاصلاح

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