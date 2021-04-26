أخبار عاجلة

اجتماع بعبدا شهد أجواء مشحونة وتقاذفاً للمسؤوليات بين وزارتي الزراعة والاقتصاد حول الجهة التي أصدرت شهادة المنشأ لشحنة الرمان (الجديد)

Lebanon 24
26-04-2021 | 15:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تقاذف للمسؤوليات... هذه أجواء إجتماع بعبدا المشحون
lebanon 24
26/04/2021 19:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان اجتماع بعبدا: الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة والجهات التي تقف وراء تصديرها للسعودية
lebanon 24
26/04/2021 19:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجديد": الرئيس بري يطّلع من رعد خلال لقائهما الذي ما زال مستمراً في عين التينة على أجواء زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة لموسكو ويبحث معه في المستجدات السياسية
lebanon 24
26/04/2021 19:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: تؤكد الكتلة أهمية تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة رغم النتيجة الصادمة التي نتجت عن اجتماع بعبدا
lebanon 24
26/04/2021 19:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:53 | 2021-04-26
19:45 | 2021-04-26
19:42 | 2021-04-26
19:33 | 2021-04-26
19:05 | 2021-04-26
18:57 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website