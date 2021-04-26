أخبار عاجلة

اصطدام صهريج محروقات بحائط تصوينة منزل عند مستديرة كفرحيم- الشوف والاضرار مادية وزحمة سير في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
26-04-2021 | 17:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حادث مروري قرب جسر "الابوتر" جونية - المسلك الشرقي والاضرار مادية وزحمة سير في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
26/04/2021 19:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على جسر النقاش - الاضرار مادية ويتم العمل لمعالجة الزيوت في المحلة
lebanon 24
26/04/2021 19:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: اصطدام سيارة بحائط نفق المطار الأول باتجاه بيروت والأضرار مادية
lebanon 24
26/04/2021 19:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: اصطدام سيارة بحائط اول نفق المطار باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة
lebanon 24
26/04/2021 19:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:53 | 2021-04-26
19:45 | 2021-04-26
19:42 | 2021-04-26
19:33 | 2021-04-26
19:05 | 2021-04-26
18:57 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website