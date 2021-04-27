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البابا فرنسيس في رسالة الى الرئيس عون: لبنان لا يمكن ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره

Lebanon 24
27-04-2021 | 04:47
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البابا فرنسيس برسالة الى الرئيس عون: لبنان لا يمكن ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا
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29/04/2021 23:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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